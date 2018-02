BENEVENTO – Var protagonista nel derby della Campania tra Benevento e Napoli. Sul 2-0 per il Napoli, gol segnati da Dries Mertens e Marek Hamsik, la tecnologia è stata utilizzata per togliere un calcio di rigore al Benevento che era stato assegnato per un fallo di Kalidou Koulibaly ai danni di Costa.

Il rigore è stato tolto perché il fallo c’era ma l’azione è stata avviata da Sandro che era partito in una posizione di fuorigioco.