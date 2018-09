BENEVENTO, STADIO VIGORITO – Benevento-Roma 0-0, amichevole tra club nella pausa per le partite delle Nazionali.

Di Francesco riparte dal 4-3-3 con Pastore come mezzala di centrocampo, Fazio come mediano “alla De Rossi”, El Shaarawy nel tridente offensivo con i giovani Celar e d’Orazio. C’è curiosità per la prestazione del portiere brasiliano Fuzato. Benevento con la formazione tipo.

Benevento (4-3-3): Pugioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara; Bandinelli, Del Pinto, Tello; Buonaiuto, Coda, Ricci.

Allenatore: Cristian Bucchi.

Roma (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Jesus, Marcano, Santon; Coric, Fazio, Pastore; El Shaarawy, Celar, D’Orazio.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.