Benevento-Roma streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

BENEVENTO – Roma e Benevento approfittano della sosta per le partite delle Nazionali impegnate nella Nations League per disputare una amichevole in casa dei campani. Benevento-Roma verrà trasmessa in diretta tv esclusiva, alle ore 18.00, da Roma Tv. La partita sarà visibile in diretta streaming su SkyGo (solo per abbonati ai pacchetti di Sky).

Di Francesco dovrebbe tornare al suo vecchio 4-3-3. Tra i pali, largo a Fuzato. Il portiere brasiliano potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare perché i suoi “rivali”, Mirante e Olsen, non hanno convinto in questo primo scorcio di stagione. Difesa a quattro con Karsdorp terzino destro, Fazio e Marcano al centro della difesa e uno tra Jesus e Santon a sinistra. Centrocampo a tre con Coric, De Rossi e Pastore, tridente con El Shaarawy e i giovani Celar e D’orazio. Il Benevento dovrebbe rispondere con Puggioni tra i pali, Maggio, Volta, Costa e Di Chiara in difesa, Tello, Viola e Nocerino a centrocampo, Insigne, Coda e Improta in attacco.

Le probabili formazioni della partita amichevole tra la Roma e il Benevento in terra campana

AS ROMA (4-3-3): Fuzato, Karsdorp, Fazio, Jesus/Marcano, Santon; Coric, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Celar, D’Orazio.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara; Tello, Viola, Nocerino; Insigne, Coda, Improta. All. Bucchi. A disp: Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Tuia, Buonaiuto, Gyamfi, Bandinelli, Ricci, Asencio.