Benevento-Salernitana streaming: la diretta tv su Dazn, Rai Sport e il live gratis. Venerdì 21 settembre 2018 alle ore 21 scenderanno in campo Benevento-Salernitana per l’anticipo della quarta giornata della Serie B 2018 2019. Il derby campano in programma allo stadio Ciro Vigorito, vede affrontarsi Bucchi e Colantuono, con la Salernitana avanti di un punto in classifica a quota 5.

La partita Benevento-Salernitana sarà visibile su DAZN (qui come funziona l’abbonamento e come vedere le partite su Dazn). La sfida si potrà seguire gratis anche su RaiSport (canale 57 del digitale terrestre) e in live streaming gratis, su pc, tablet e smartphone, sul sito RaiPlay. Postpartita sempre su Raisport all’interno del programma “Calcio & mercato” a partire dalle 23.

Benevento-Salernitana, le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Billong, Volta, Letizia; Baldinelli, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. All.: Bucchi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Gigliotti; D. Anderson, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Casasola; Djuric, Jallow. All.: Colantuono.