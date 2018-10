EMPOLI, STADIO CASTELLANI – Importante episodio da moviola al 54′ di Empoli-Juventus con i toscani in vantaggio di un gol sui bianconeri. Ismaël Bennacer e Paulo Dybala sono venuti a contatto nell’area di rigore dell’Empoli, l’arbitro non ha avuto dubbi, non ha nemmeno voluto consultare il var, e ha assegnato il calcio di rigore alla Juventus. Dagli undici metri si è presentato Cristiano Ronaldo che non ha sbagliato spiazzando Provedel. Poco dopo, Cristiano Ronaldo segnerà la doppietta con un gol capolavoro che regalerà la vittoria ai bianconeri dopo 54 minuti di grande sofferenza.

Il rigore ai raggi x

Dal punto di vista regolamentare non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Bennacer ha toccato Dybala in maniera evidente. Sui social si discute più che altro su come Dybala abbia accentuato la caduta. Evidentemente per l’arbitro è più importante il tocco del calciatore dell’Empoli di come Dybala abbia accentuato l’entità dell’intervento.

#EmpoliJuve Questo il fallo che ha causato il rigore… pic.twitter.com/4Yr8HIAO20 — Francesca (@FraLuna1109) 27 ottobre 2018

