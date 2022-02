Beppe Furino, storico giocatore della Juventus, ricoverato in ospedale per una emorragia cerebrale

Lo storico giocatore della Juventus Beppe Furino è ricoverato in ospedale per una emorragia cerebrale. Giuseppe Furino 75 anni, è in condizioni gravi ma stabili nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino).

Al momento i medici escludono la possibilità di un intervento chirurgico.

Chi è Beppe Furino

Nato a Palermo il 5 luglio del 1946, Beppe Furino è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Ha legato la sua carriera alla Juventus, club in cui ha militato per quindici anni tra gli anni 1970 e 1980, divenendone uno dei giocatori-simbolo, fino a indossarne la fascia di capitano dal 1976 al 1983 e contribuendo alle vittorie di 8 campionati italiani, 2 Coppe Italia, 1 Coppa UEFA e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni.

È stato inoltre vicecampione mondiale nel 1970 con la nazionale italiana.

La morte per Covid della moglie Irene

Lo scorso marzo la moglie di Furino, Irene Vercellini, ex consigliere comunale di Moncalieri, 74 anni, è morta di Covid.

A riguardo Furino aveva detto: “Mi sento in colpa, l’ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti. In piena pandemia ci siamo riuniti tutti a casa mia. Ci ha presi tutti. Mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo. Adesso c’è solo un vuoto enorme”, aveva raccontato.