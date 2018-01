VERONA – “Scontro fisico con Lotito in Lega? C’è stato un dibattito acceso, come può capitare e come capita spesso con Lotito, non solo al sottoscritto, ma anche a esponenti di altre società. Ma solo dialettico, non fisico: non rientra categoricamente nella mia cultura”. Così Beppe Marotta, ad della Juve, ai microfoni di Mediaset premium. ”Se ci hanno spiazzato le dichiarazioni di Buffon e la sua voglia di proseguire per un altro anno? Assolutamente – sottolinea – anzi è giusto che Gigi faccia delle riflessioni. Le può fare con calma, per il momento: a noi interessa che sia tornato a disposizione di Allegri e della squadra”.

“Se c’è anche la Juve su Politano? Abbiamo fatto un sondaggio, perché su Cuadrado ci sono dubbi che mi auguro possa risolversi presto – aggiunge -. Ma ci siamo limitati a un sondaggio, ne apprezziamo le qualità ma, per il momento, non siamo intenzionati a un affondo A gennaio penso proprio che non arriverà nessuno, noi ragioniamo per il futuro”, conclude.