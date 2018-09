LONDRA (INGHILTERRA) – L’attaccante dello Stoke City Berahino, due soli gol negli ultimi 913 giorni, si dimostra più prolifico fuori dal campo: il Sun rivela che calciatore di origini burundesi è diventato padre di tre figli, frutto di tre diverse relazioni. Il tutto in sole sei settimane.

La prima mamma, come scrive Sky Sport sul suo sito internet, è l’ex fidanzata dell’attaccante, Stephania Christoforou, che ha dato alla luce Costa Berahino il 30 maggio. La relazione tra i due si è interrotta bruscamente lo scorso San Valentino, quando la donna, 27 anni, ha trovato il giocatore dello Stoke City con un’altra, la modella Chelsea Lovelace.

Come spiega Sky Sport, proprio grazie a quest’ultima, il 17 luglio, Berahino è diventato padre per la seconda volta con la piccola Aniya Marie. Anzi no… per la terza, perché due giorni prima una donna di orgine africana, un’infermiera amica di infanzia del giocatore, ha partorito una bambina. E il padre sarebbe ancora l’attacante dello Stoke.

Insomma, Berahino non avrà segnato molto negli ultimi due anni, ma lo stesso non si può dire fuori dal terreno di gioco. E ieri si è persino sbloccato in Championship, dopo aver sbagliato un rigore.