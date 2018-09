ROMA – Ancora un guaio di mercato per la Roma. I giallorossi vogliono Domenico Berardi. Lo hanno provato a prendere la scorsa estate e proveranno a riprenderlo a gennaio. Ma bisogna ancora una volta fare i conti con il Barcellona. I giallorossi rischiano un Malcom bis, calciatore annunciato come acquisto della Roma e invece finito al Barcellona dopo un incredibile voltafaccia.

Anche Domenico Berardi si è promesso al suo vecchio maestro Di Francesco ma il Barcellona sa essere persuasivo. I blaugrana hanno disponibilità economiche superiori a quelle della Roma e potrebbero scippare il calciatore ai giallorossi.

Ironia della sorte, il Barcellona vuole Berardi proprio per rimpiazzare l’infortunato Malcom. Mentre Di Francesco lo vorrebbe per avere in rosa l’esterno che sta chiedendo da molto tempo.

Il Barcellona non ha problemi a bussare alla porta del Sassuolo con trenta milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe prenderlo a venti milioni. Come andrà a finire questa volta? Sarà un Malcom bis o la Roma vincerà questo duello di mercato con il Barcellona? Presto lo sapremo.