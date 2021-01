Il Sassuolo batte la Fiorentina e la supera in classifica, viola escono tra i fischi (foto Ansa)

Domenico Berardi è un calciatore affidabile che salta pochissime partite a stagione ma quando si gioca Juve-Sassuolo non c’è quasi mai.

Berardi non giocherà Juve-Sassuolo per infortunio. E’ la settima volta, nelle ultime quindici occasioni, che non è della partita.

Berardi, niente Juve-Sassuolo per infortunio

Un tempo poteva anche starci perché l’attaccante era in orbita Juventus ma adesso è tutto del Sassuolo.

Sta di fatto che per De Zerbi è una gravissima perdita perché Berardi è uno dei calciatori più in forma del campionato.

Ma non solo, Domenico Berardi è l’uomo dei record per il Sassuolo. Infatti ha segnato 95 gol complessivi con i neroverdi e cinque nelle coppe europee.

Nessuno ha fatto meglio con la maglia del Sassuolo. Quindi Berardi è il capocannoniere di tutti i tempi dei neroverdi sia in campionato che nelle coppe europee.

In un certo senso, si può dire che il Sassuolo, almeno ad alti livelli, è nato proprio con Berardi. E’ lui che ha alzato l’asticella della squadra dal punto di vista tecnico.

Juve-Sassuolo senza Berardi, come arrivano le squadre alla partita

Juve e Sassuolo sono ancora in corsa sia per lo scudetto che per la qualificazione alle coppe europee.

In questo momento, i bianconeri sono quarti a più uno sui neroverdi che sono quinti. Ma la Juve ha una partita in meno, quella da recuperare contro il Napoli.

La Juve è a meno sette dal primo posto, mentre la squadra di De Zerbi si trova a meno otto dal Milan (con lo scontro diretto a sfavore).