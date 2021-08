Berardi vuole andare via dal Sassuolo: scoppia un nuovo caso di mercato in Serie A FOTO ANSA

In un calciomercato folle come è stato quello di quest’anno si aggiunge anche il caso Berardi, con il capitano del Sassuolo che vuole andare via dalla società emiliana. E quindi si potrebbe di nuovo destabilizzare la Serie A, visto che Berardi rimarrà quasi sicuramente in Italia. Gli emiliani quindi perderanno un altro pezzo pregiato dopo Locatelli che è passato alla Juventus.

Dove potrebbe giocare Berardi

La valutazione di Berardi è simile a quella di Locatelli, ovvero 35-40 milioni. Al momento non è dato sapere se ci sia già qualche club dietro il tentativo di andare via. Le piste italiane portano a Milan e Fiorentina, mentre dall’estero sono sul pezzo Leicester e Liverpool dalla Premier League e Borussia Dortmund dalla Bundesliga, ma appaiono destinazioni molto più complicate. I tempi sono strettissimi, anche per trovare un eventuale sostituto da parte del Sassuolo prima che ricominci il campionato questo weekend.