Bergomi rivela: “Ho avuto il coronavirus. Freddo e mal di schiena, ora sto alla grande”

ROMA – Su Instagram, parlando con Giacomo Ciccio Valenti, Beppe Bergomi ha rivelato di aver scoperto con il test sierologico di aver avuto il coronavirus:

“Sono stato positivo al coronavirus.

Ho fatto il test sierologico circa due settimane fa e sono risultato positivo alle ICG e negativo alle IGM.

Dall’8 marzo sono stato male quasi quindici giorni.

Non stavo bene, avevo sempre dolori ed ero fiacco.

Non riuscivo a sedermi per il dolore alla schiena ed ero costretto a stare sempre in piedi.

La fortuna vuole che ho gli anticorpi ma mi hanno spiegato che non proteggono al 100% perché il virus muta”.

“Se ho avuto paura? No, non avevo né tosse né febbre alta.

Avevo sempre freddo e mi sono fatto portare due stufette.

Mi hanno detto di non prendere anti infiammatori. Poi dopo nove giorni è andato via il dolore, ma sono stato in ballo 20-25 giorni. Ora sto alla grande.

Ho cercato di fare il tampone, ma mi hanno detto che dopo trenta giorni dovrei essere a posto”.

E aggiunge una valutazione: “Sono stato uno stupido, l’ho sottovalutato.

Il 21 febbraio ho fatto l’ultimo allenamento e uno di loro aveva la polmonite, da lì poi non abbiamo fatto più partite. Il 26 sono stato a Napoli a commentare la sfida con il Barcellona, poi sono stato a Perugia a vedere la sfida col Benevento.

Secondo me l’ho sottovalutata prima, sono stato troppo a contatto con la gente”.

(Fonte: Instagram).