Confronto acceso tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero negli studi televisivi di Sky Sport. Il tema era l’Inter.

Secondo Bergomi, viene messa troppa pressione all’Inter. Del Pieri gli ha risposto con ironia: “E a chi dobbiamo metterla, al Benevento?!”.

Bergomi ha parlato della sconfitta dell’Inter contro la Sampdoria lamentandosi delle troppe pressioni che ci sono sui nerazzurri.

“Troppa pressione sull’Inter, non è una squadra costruita per vincere: ha la quarta rosa del campionato ed è forte come le altre, non di più.

Diamo responsabilità all’Inter che deve vincere per forza, ma non è così, non è giusto metterle questa pressione. Juve, Napoli e Milan hanno una rosa migliore.

Se non vince il campionato non è che ha fallito. Sulle altre non si fa questo discorso. Con Spalletti due quarti posti all’ultima giornata, non è mai andata vicina a vincere. Conte è un valore aggiunto”.