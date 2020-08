Bergomi nella bufera per frase: “Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus” (foto Ansa)

Bergomi è finito nella bufera per una frase pronunciata dopo Inter-Siviglia: “Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus”.

Nel post partita di Inter-Siviglia, Bergomi è finito nella bufera sui social network per una frase che ha pronunciato sulla Juventus.

Bergomi stava sottolineando l’importanza di una continuità di progetto tecnico per vincere dei trofei ma si è lasciato andare ad una frase che a molti non è piaciuta.

“Purtroppo in Italia vince solo la Juventus, sono nove anni di seguito che vince lo scudetto”.

La frase non è piaciuta perché tra gli abbonati a Sky Sport non ci sono solamente tifosi dell’Inter ma anche delle altre squadre.

Anzi, la maggioranza degli abbonati tifa proprio per la Juventus che è la squadra più tifata nel nostro Paese.

Così, come avviene sempre in questi casi, gli hashtag contro Bergomi sono diventati virali. In molti hanno scritto: “Siamo abbonati a Sky Sport, non ad Inter Channel. Perché dobbiamo sentire ‘purtroppo vince la Juventus’?”.

Naturalmente Bergomi è stato una bandiera dell’Inter e non ha mai nascosto la sua fede calcistica per i nerazzurri ma negli studi di Sky Sport ricopre il ruolo di opinionista.

Infatti Bergomi non è chiamato solamente a commentare le partite dell’Inter ma anche le gare delle altre squadre italiane quindi secondo molti utenti non dovrebbe fare il tifoso.