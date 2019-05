MILANO – Rino Gattuso criticato aspramente da Silvio Berlusconi per il gioco del Milan. “Passiamo ad un’altra domanda….”.Risponde così Silvio Berlusconi ex presidente del Milan a chi gli chiede se confermerebbe Gattuso come allenatore.

Parlando del gioco dei rossoneri l’ex premier aggiunge: “Io non sono d’accordo con l’attuale modulo ad una punta. Suso io lo farei giocare o dietro le due punte o come seconda punta perchè ha un tiro straordinario. Il Milan fa pochissimi tiri in porta, ecco perchè io accendo la tv per vedere la partita ma dopo 10 minuti spengo”.

Maldini: “Gattuso? Ho rispetto nei suoi confronti. Anche quando la vedo diversamente”.

”Io e Gattuso? Bisogna avere rispetto della persona che hai davanti. Siamo tutti e due lì per fare in modo che la cosa funzioni: le vedute possono essere diverse, ma il nostro rapporto aiuta a superare i momenti di difficoltà. Il suo operato lo devo valutare in modo freddo. Abbiamo ruoli diversi, non siamo più compagni di squadra”. E’ il pensiero di Paolo Maldini, direttore strategico dell’area sport del Milan, su Rino Gattuso, allenatore rossonero in cerca di conferma per l’anno prossimo.

”Il mio è un titolo – aggiunge Maldini – che può spiegare tante cose o anche niente. Leonardo ha preso questa posizione di dirigente a 360 gradi, è più di un direttore sportivo e mi ha chiesto di accompagnarlo in questa avventura.



La definizione del ruolo è poco importante, quello che importa è che siamo a capo dell’area sportiva. È una bella sfida, piena di sentimento. La mia vita sportiva è sempre stata legata a questi colori quindi è la chiusura di un cerchio. Sembrava naturale, ma non era detto che accadesse” (fonte Ansa).