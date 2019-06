TORINO – Il ritiro precampionato non è ancora iniziato ma Federico Bernardeschi fa già discutere per il suo ultimo look. L’attaccante della Juventus ha sfoggiato un colore di capelli alla Eminem e ha aggiunto come didascalia una frase di Thunder, pezzo di Bruce Springsteen: “Show a little faith, there’s magic in the night”.

Il suo biondo ossigenato ha fatto discutere su Instagram e sugli altri social network. Riportiamo di seguito, i commenti degli utenti dei social network che sono risultati più virali.

Dodo ha scritto: “Eminem 😂❤️”. Paul ha aggiunto: “VAI EMINEM SPARACI UNA RIMA A VOLO!”. Cirotti lo ha criticato putando il dito sulla sua sterilità offensiva: “Se facessi i goal come tagli i capelli… sveglia quest’anno bello mio altrimenti vattene, ora non sei più un ragazzino”.

Orny si è accodata ai commenti di chi lo ha bocciato per il suo nuovo look: “Ti preferivo scuro Fede! Il biondo non ti dona tanto 😝”. Caterina lo ha paragonato ad un personaggio di Suburra: “Aurelià”.

Francesca è stata sintetica: “si ok ciao”. Il primo apprezzamento, dopo tanti commenti perplessi, è arrivato da Vero: “E anche biondo sei carino ❤️😍”. A Marja non è piaciuto: “un altro pulcino (cit.)”. Giulia ha scritto: “Ma come si fa?!?!?”. A Letizia è piaciuto: “ma parliamone 😍”.

Il cambio di allenatore potrebbe rivelarsi una bella notizia per Federico Bernardeschi. Maurizio Sarri lo stima molto, lo avrebbe voluto anche al Napoli, ed il suo modo di giocare si sposa benissimo con le caratteristiche tecnico-tattiche di Bernardeschi.

Nell’immaginario collettivo, il calciatore della Nazionale Italiana sarà uno degli esterni d’attacco titolari della Juventus. L’ex calciatore della Fiorentina verrà schierato nel tridente titolare della Juventus con Cristiano Ronaldo, che giocherà da centravanti, e con un altro esterno, molto probabilmente Paulo Dybala.