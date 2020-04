Bernie Ecclestone, 89 anni, padre per la quarta volta. "Speriamo non gli piaccia la Formula 1"

ROMA – Papà a 89 anni. Con una donna che ha 44 anni meno di lui. Forse non da Guinness dei primati, ma è sicuramente un record quello di Bernie Ecclestone, ex dominus della Formula Uno, che è diventato padre per la quarta volta.

Il sito Oldest.org lo colloca al quinto posto assoluto nella classifica delle paternità in età più “matura”. Bernie intanto se la gode e ci scherza su: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon e non sia per niente interessato a entrare in Formula 1”.

La fortunata è Fabiana Flosi, 45 anni, avvocato di origini italiane, con cui è sposato da 8 anni. Il figlio nascerà a luglio. Al momento, dopo la cessione delle quote della Formula 1 a Liberty Media nel 2017, è rimasto presidente onorario del circo della velocità.

“Dalla prima moglie Ivy Bamford – ricorda la Gazzetta dello Sport -, Ecclestone aveva avuto Deborah, che oggi ha 65 anni e nel frattempo è diventata nonna. Dal secondo matrimonio con Slavica Radic (1984) erano nate Tamara (35) e Petra (31), entrambe impegnate nel mondo dei reality nella televisione inglese”. (fonte Gazzetta dello Sport)