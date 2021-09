Berrettini-Djokovic, streaming, diretta tv e orario: dove vedere la sfida dei quarti degli US OPEN. L’italiano ci riprova dopo aver perso contro il tennista serbo nella finalissima di Wimbledon (disputata lo stesso giorno della finale di Euro 2020 vinta dagli azzurri in terra inglese).

Berrettini-Djokovic, dove vedere la sfida in diretta tv o in streaming. Orario italiano dell’incontro

L’incontro tra Djokovic e Berrettini è in programma nella notte italiana tra mercoledì 8 settembre e giovedì 9 settembre a partire dalle 2.15 italiane. Sarà possibile seguire questa sfida in tv su Sky Sport (canale Eurosport) e in diretta streaming – per gli abbonati – sulle piattaforme LiveNow, NowTV, Discovery Plus e DAZN.

Berrettini-Djokovic, il tennista italiano crede nell’impresa: “Voglio andare avanti negli US OPEN”

“Non mi voglio fermare ora: sono andato altre volte oltre i quarti di uno Slam, e ora gioco un tennis che mi diverte”. Matteo Berrettini ha conquistato nella notte l’accesso ai quarti degli Us Open, dove incrocerà ancora una volta Nole Djokovic, e non si dà per battuto.

“Vincenzo Santopadre – ha raccontato a Supertennis, il canale tv della Fit – mi ha detto dopo il match contro Otte che ero salito al n.7 della classifica Atp. Le Finals si avvicinano, ma già da sè questo risultato mi pare bellissimo: è il segno che il gran lavoro fatto, senza fermarmi un attimo, mi ripaga”.



Berrettini ha parlato delle sue difficoltà. L’infortunio che lo ha costretto a rinunciare a Tokyo 2020 “prima degli Us Open si è rivelato più serio del previsto. Ho lavorato molto per recuperare, e ho lavorato molto in questi mesi, sul piano fisico, mentale e tattico, per superare anche i momenti di difficoltà dopo le troppe sconfitte. Ne sono uscito a testa alta. Anche per questo spero, conto che il mio Us Open non sia finito qui”.



Infine l’omaggio a Otte, costretto al ritiro. “Avevo studiato il suo tennis, sapevo che avrebbe giocato libero di testa e sarebbe stata difficile per me. C’era tensione, in campo, ma l’ho saputa gestire. Spiace per lui che sia finita con l’infortunio”.