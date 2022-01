Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Rafael Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022. Berrettini-Nadal si prospetta un match spettacolare. Tra i due tennisti vi è un solo precedente, datato settembre 2019, quando lo spagnolo sconfisse l’italiano agli US Open in tre set. Vediamo dove sarà possibile vedere il match tra Matteo Berrettini e Rafa Nadal in diretta tv e streaming.

Berrettini-Nadal, dove vedere semifinale Australian Open in diretta tv e streaming

Berrettini-Nadal, match valido per le semifinali degli Australian Open, si giocherà questa notte non prima delle 4:30 italiane. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery + e DAZN, che mette a disposizione dei propri utenti un’app scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv e pc. Inoltre Berrettini-Nadal sarà anche disponibile, per gli abbonati a Sky su SKY GO.

Australian Open, orario semifinale Berrettini-Nadal

La sfida si giocherà sulla Rod Laver Arena: il programma prevede nella sessione diurna la finale del torneo di doppio misto alle 2.00 ora italiana e la prima semifinale del tabellone di singolare maschile non prima delle 4.30. La seconda semifinale del torneo di singolare maschile si giocherà nella sessione serale, dalle 9.30. Se dovesse essere seguito il medesimo criterio utilizzato per il torneo femminile, allora la prima semifinale sarebbe quella della parte alta del tabellone, ovvero Berrettini-Nadal, dato che i due usufruiranno di un giorno in più di riposo rispetto agli altri due semifinalisti, ma la certezza la si avrà col rilascio dell’ordine di gioco.

Berrettini-Nadal, i precedenti

Il match tra i due sarà la seconda sfida in carriera di Berrettini contro Nadal, i numeri 6 e 5 del ranking Atp, alla sua settima semifinale in Australia. I due si erano trovati contro nella semifinale dello US Open 2019, quando il maiorchino vinse in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Lo spagnolo ha vinto il trofeo nel 2009 e giocato la finale anche nel 2012, 2014 e 2017. In caso di trionfo, supererebbe Federer e Djokovic a quota 21 Slam, diventando l’uomo più vincente della storia del tennis. Il 35enne di Manacor, rientrato nel tour a inizio gennaio dopo l’operazione al piede sinistro dello scorso autunno che gli aveva anche fatto pensare al ritiro, è reduce dal successo nel 250 di Melbourne, 89° titolo in carriera.