SIVIGLIA (SPAGNA) – Betis Siviglia-Milan 1-1, gol: Lo Celso 12′, Suso 62′. Partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, classifica: Betis 8, Olympiacos 7, Milan 7 e Dudelange 0.

62′ Pareggio del Milan. Gol di Suso direttamente su calcio di punizione. La sua conclusione non è stata toccata da Bakayoko ma il centrocampista rossonero, con il suo movimento, ha tratto in inganno il portiere del Betis.

12′ Il Betis è passato in vantaggio al termine di una azione corale da applausi. Joaquin ha servito Firpo che ha realizzato un cross perfetto per Lo Celso che ha insaccato in rete con una conclusione spettacolare con il sinistro.

🎥 Giovanni Lo Celso qui donne l’avantage au Betis ! #BetisMilanpic.twitter.com/hMS0YrN8tV — La loi du Foot (@laloidufoot) 8 novembre 2018

