SIVIGLIA (SPAGNA) – Betis Siviglia-Milan 1-1, gol: Lo Celso 12′, Suso 62′. Partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, classifica: Betis 8, Olympiacos 7, Milan 7 e Dudelange 0.

Il destino del Milan in Europa League si deciderà con ogni probabilità il 13 dicembre sul caldissimo campo dell’Olympiacos. La squadra di Gattuso si ritrova con gli stessi 7 punti dei greci dopo il sofferto pareggio in casa del Betis, che ha dominato il primo tempo andando in vantaggio con Lo Celso al 12′ per poi farsi acciuffare al 17′ della ripresa da una punizione mancina di Suso.

Con 8 punti, gli spagnoli restano in testa al Gruppo F, il cui epilogo è ancora tutto da scrivere. Per i rossoneri i sedicesimi saranno quindi in bilico fino a metà dicembre. Non il massimo per una squadra che in campionato non può permettersi cali di tensione per non perdere il quarto posto ed è alle prese con numerosi infortuni: fra gli altri, Higuain sta provando a recuperare per il big match di domenica con la Juventus, sono da valutare le condizioni di Musacchio, portato via in barella a 10′ dalla fine dopo uno spaventoso colpo al volto in uno scontro fortuito con Kessie (che a sua volta ha chiuso la gara acciaccato), Calhanoglu è uscito zoppicando poco dopo, mentre Biglia dovrà stare fermo almeno quattro mesi.

Operato in Finlandia al polpaccio destro per una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale rimediata mercoledì scorso in allenamento, il registra argentino non tornerà in campo prima di marzo. Quindi, in attesa del mercato di gennaio, per Gattuso diventa quindi cruciale la crescita di Bakayoko (Bertolacci e Montolivo le alternative, che finora hanno giocato poco o nulla), che anche con il Betis ha mostrato luci e ombre. Un po’ come tutto il Milan, che ha faticato enormemente nel primo tempo ma nel secondo ha ritrovato compattezza.

Con sei titolari diversi rispetto alla disastrosa partita dell’andata e con la difesa a tre, i rossoneri non hanno approcciato alla gara con il coraggio invocato da Gattuso. E, senza grandi idee di gioco, hanno finito per consegnarsi passivamente al Betis (66% di possesso palla prima dell’intervallo), con Cutrone poco servito, Laxalt e Borini surclassati sulle fasce da Tello e Junior Firpo.

Alla seconda imbucata, al 12′ il Betis ha colpito con Lo Celso, in gol come come a San Siro, e nel quarto d’ora successivo Reina ha rischiato due volte di incassare un’altra rete. Di Calhanoglu, al 35′, è il primo tiro in porta dei rossoneri, che nella ripresa sono decisamente più ordinati e vivaci, approfittando anche del calo del Betis e meritandosi il pareggio siglato da Suso e salvato nel finale da una parata di Reina su Tello.

Le pagelle di Betis-Milan 1-1

Betis-Milan 1-1 (1-0) nella quarta giornata del Gruppo F di Europa League. Betis (3-5-2): Pau Lopez 6, Mandi 6, Bartra 6, Feddal 6, Tello 6.5, Lo Celso 7, William Carvalho 6, Canales 6.5, Junior Firpo 6.5, Joaquin 6.5 (23’st Guardado 6), Sanabria 6 (29’st Loren Moron 6). (1 Robles, 12 Sidnei, 19 Barragan, 8 Inui, 7 Sergio Leon). All.: Setien 6.

Milan (3-5-2): Reina 6.5; Musacchio 5.5 (83′ Romagnoli s.v.), Zapata 5.5, Rodriguez 5.5; Borini 5.5, Kessie 6, Bakayoko 6, Çalhanoglu 6 (89′ Bertolacci s.v.), Laxalt 5 (76′ Abate 6); Suso 7, Cutrone 6. All. Gattuso 6.

Arbitro: Pawson (Inghilterra). Reti: nel pt 12′ Lo Celso; nel st 17′ Suso. Angoli: 3 a 2 per il Milan. Recupero: 1′ e 6′. Ammoniti: Feddal, Lo Celso, Rodriguez, Musacchio, Bakayoko, Bertolacci per gioco falloso. Spettatori: 45.647.

** I GOL ** – 12′ pt: bella azione del Betis con Junior Firpo che serve al centro dell’area Lo Celso, bravo nel rubare il tempo ai difensori del Milan e battere al volo Reina, complice una deviazione di Laxalt. – 17′ st: la punizione mancina di Suso si infila in rete con Pau Lopez ingannato dal tentativo di colpire la palla di testa andato a vuoto da parte di Bakayoko.

Gli highlights di Betis-Milan 1-1

90′ Fischio finale. Il Milan ha pareggiato a Siviglia, con gol di Suso su punizione, e ha mantenuto la seconda posizione della classifica che, per ora, significa qualificazione al prossimo turno di Europa League ma ci sono tre squadre nel giro di due punti e la situazione, a due giornate dal termine, resta equilibratissima.

62′ Pareggio del Milan. Gol di Suso direttamente su calcio di punizione. La sua conclusione non è stata toccata da Bakayoko ma il centrocampista rossonero, con il suo movimento, ha tratto in inganno il portiere del Betis.

12′ Il Betis è passato in vantaggio al termine di una azione corale da applausi. Joaquin ha servito Firpo che ha realizzato un cross perfetto per Lo Celso che ha insaccato in rete con una conclusione spettacolare con il sinistro.

🎥 Giovanni Lo Celso qui donne l’avantage au Betis ! #BetisMilanpic.twitter.com/hMS0YrN8tV — La loi du Foot (@laloidufoot) 8 novembre 2018

