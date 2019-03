Finale Champions League, biglietti in vendita: prezzi e come acquistarli

ROMA – Dopo la remuntada contro l’Atletico Madrid i tifosi della Juventus sognano la finale. L’appuntamento con la finale di Champions League è fissato per l’1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid e, intanto, l’Uefa ha annunciato le date della vendita dei biglietti: dal 14 marzo (ore 14) al 21 marzo (ore 14) saranno disponibili 4mila tagliandi sul sito Uefa.com, a partire dalla cifra di 70 euro. Come spiegato dall’Uefa, un totale di 38.000 biglietti sui 63.500 complessivi (la capienza dello stadio per la finale) saranno a disposizione per l’acquisto da parte dei tifosi e del pubblico generico.

Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 17.000 tagliandi ciascuno, mentre 4.000 biglietti saranno a disposizione dei tifosi di tutto il mondo attraverso Uefa.com, a partire – come detto – da giovedì 14 marzo. In caso di domanda superiore alla disponibilità, verrà effettuata un’estrazione per l’assegnazione dei biglietti.

I rimanenti tagliandi saranno invece assegnati al comitato organizzatore locale, alla Uefa, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali, alle emittenti e al programma di corporate hospitality.

TUTTI I PREZZI

Categoria 4: 70 euro

Categoria 3: 160 euro

Categoria 2: 450 euro

Categoria 1: 600 euro

200 Pacchetti Giovani (400 biglietti): €140 (due biglietti Categoria 2 – un adulto e un giovane sotto i 14 anni – venduti al prezzo scontato della Categoria 4). Biglietti per spettatori diversamente abili: €70 (al costo della Categoria 4 e con un biglietto gratuito riservato all’accompagnatore).

Fonte Uefa