L’ex allenatore della Nazionale argentina campione del Mondo nel 1986 Carlos Bilardo, ha scoperto solo nelle ultime ore della morte di Diego Armando Maradona. Bilardo, 83 anni, da tre anni è ricoverato in una casa di cura argentina perché affetto dalla sindrome di Hakim-Adams, una malattia neurodegenerativa, che lo costringe su una sedia a rotelle, con perdita parziale della memoria.

Choc per Bilardo, l’ex ct dell’Argentina ha scoperto solo ora della morte di Maradona

Bilardo non aveva mai saputo della morte di Maradona, avvenuta ormai sedici mesi fa. I medici glielo avevano nascosto, preoccupati delle reazioni di un uomo anziano e malato. Invece, in un momento di disattenzione dello staff medico, la televisione accesa, un documentario su Diego e la scoperta che il grande campione era morto.

Secondo il racconto del giornalista Fernandez Moores, Bilardo è rimasto scioccato dalla notizia. Prima in silenzio, con lo sguardo fisso verso la tv, poi a mani giunte ha chiuso gli occhi senza più reazioni.

Il rapporto tra Maradona e Bilardo

Maradona, a detta di tutti, è il figlio che Bilardo avrebbe voluto avere e che non ha mai avuto. Il suo legame con Diego era fortissimo, tanto che alcuni dei nazionali argentini di quel trionfo del 1986, con in testa Burruchaga, volevano organizzare un incontro tutti insieme con il loro ex allenatore per raccontargli di Diego e rendergli meno dura la terribile notizia della scomparsa del grande campione.

Bilardo però ha scoperto di Diego da solo, davanti alla tv. Una coincidenza sfortunata, perché in clinica ci sono sempre almeno due infermieri pronti a spegnere la tv quando passano immagini del Pibe o si parla di Maradona. Jorge, il fratello di Bilardo, ha confermato quanto accaduto: “Sono sempre stati attenti a distrarlo, Carlos ogni tanto chiede ai medici Dov’è il mio Dieci?'”. Da ieri Bilardo ha conosciuto, purtroppo, la risposta.