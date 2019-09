ROMA – E’ stata trovato senza vita il corpo della ex sciatrice spagnola Blanca Fernandez Ochoa. Il cadavere è stato ritrovato nella Sierra de Guadarrama, dopo 11 giorni dalla scomparsa. La donna, 56 anni e madre di due bambini, presenta un forte colpo alla testa, probabilmente conseguenza di una caduta. Lo scrive El Pais.

Le ricerche dopo la scomparsa.

Le ricerche si erano concentrate attorno a Madrid, nella zona tra Cercedilla e Fuenfría, dove la sua macchina è stata rinvenuta domenica fuori dal Parco Naturale Dehesas: è un punto dove di solito sono parcheggiate le macchine degli escursionisti che visitano il secondo sito naturale più visitato nella Comunità di Madrid.

Da lì partono diversi sentieri di montagna che la 56enne Fernandez Ochoa conosceva bene. Familiari e amici hanno spontaneamente cominciato le ricerche e nelle ore seguenti la polizia ha organizzato un apposito dispositivo di un centinaio di effettivi, entrato in azione stamane, con un’operazione a terra, anche con cani, e droni aerei. La polizia ha confermato che Fernandez Ochoa è stata vista in un supermercato, che comprava viveri, lo scorso 24 agosto, poco prima che facesse perdere le sue tracce. E’ stata una dipendente che ha allertato la polizia.

La carriera di Fernandez Ochoa.

Madre di due figli, Olivia Fresneda, giocatrice di rugby, e David Fresneda, la Fernandez Ochoa è entrata nella storia dello scii spagnolo dopo essere stata la prima donna iberica a vincere una medaglia olimpica ai Giochi invernali, il bronzo ad Albertville (Francia) nel 1992. Venti anni dopo l’oro del fratello Francisco – morto il 6 novembre 2006 per un tumore proprio a Cercedilla, dove si trova anche una statua a lui dedicata – ai Giochi Invernali del 1972 di Sapporo, Giappone. Non solo, Blanca è stata anche due volte la portabandiera della Spagna alle Olimpiadi Invernali: prima a Sarajevo nel 1984, poi proprio ad Albertville, otto anni dopo. Ed è stata una delle poche sciatrici spagnole a vincere in Coppa del Mondo, ottenendo quattro vittorie, una in uno slalom gigante e tre in slalom speciale. (Fonte Ansa).