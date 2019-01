ROMA – Kevin Prince Boateng è a un passo dal Barcellona. L’ex milanista, infatti, secondo Sky Sport, sta per lasciare il Sassuolo per fare ritorno in Liga, dove aveva già giocato con il Las Palmas (stagione 2016-2017). L’affare è in chiusura e il club blaugrana ha già trovato un’intesa di massima con il Sassuolo sulla base di un prestito a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L’indiscrezione sul trasferimento è stata ripresa anche dai quotidiani spagnoli.

Che sia una conseguenza dopo la notizia della presunta fine della storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng? Secondo quanto scritto dal settimanale Oggi, Melissa Satta e Boateng si sarebbero lasciati ed avrebbero avviato le pratiche della separazione. I due starebbero cercando di non far troppo scalpore con la notizia per tutelare il figlio Maddox.

In questo momento, Maddox vive a Milano con la Satta e l’altro dato di fatto è che Melissa e Boateng hanno trascorso le vacanze di Natale lontani. Già in passato si era parlato di una rottura tra la Satta e Boateng ma Melissa ha sempre smentito il tutto attraverso i suoi social network. E’ atteso un suo nuovo messaggio di smentita o di conferma sulla sua attuale situazione sentimentale.