REGGIO EMILIA – La stagione del Sassuolo procede a gonfie vele, la squadra allenata da De Zerbi ha ottenuto due vittorie, contro Inter e Genoa, e un pareggio, contro il Cagliari, nelle prime tre giornate di campionato. Il Sassuolo è secondo in classifica a meno due punti dalla capolista Juventus.

La squadra di De Zerbi ha segnato la bellezza di otto gol subendone cinque. I neroverdi esprimono un gioco spumeggiante soprattutto grazie allo straordinario periodo di forma di Kevin Prince Boateng.

L’ex calciatore del Milan è tornato in Italia per brillare a Reggio Emilia. Il “Boa” ha segnato già due gol nelle prime tre giornate di campionato. Boateng ha approfittato della sosta del campionato, per le partite delle nazionali, per sfidare il compagno di squadra Matri in una sfida a colpi di rovesciate.

Il “match” è terminato sul punteggio di uno a uno perché Boateng e Matri hanno segnato un gol a testa ma il centravanti ha colpito anche una traversa. Ecco il video da Instagram.