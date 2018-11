MILANO – Christian Vieri, massimo marcatore della Nazionale Italiana ai Mondiali al pari di Paolo Rossi e Roberto Baggio, è stato intervistato dal Sun dove ha parlato della sua nuova professione, quella di dj. Le sue dichiarazioni sono riportate da Vladimiro Cotugno per il Corriere dello Sport.

L’emozione di Bobo: tra una settimana sarà papà

«Tra una settimana nasce mia figlia – rivela al Sun in una lunga intervista – mi diverto con gli amici, con la mia ragazza Costanza Caracciolo, lavoro e mi prendo il mio tempo, giorno per giorno».

Il Bobo dj show

«E’ il BOBO DJ show: c’è un music producer, una cantante e una tromba che live nei club ci sta alla grande. E’ musica che ci piace, house music, e stiamo girando l’Italia e iniziando ad avere offerte da tutta Europa».«Ho iniziato ad agosto e da allora mi alleno e studio ogni giorno, ci dedico un sacco di ore. E’ dura, ma quando inizi qualcosa dal niente non è mai semplice. Mi piace remixare Barry White, ABBA e altre hit dei ’70, con un tocco di quello che va ora. Un’ora e mezza di spettacolo, non ci si annoia»

Se non avesse fatto il calciatore…

«In Australia cresci giocando a cricket, se non avessi giocato a calcio sarei stato il miglior battitore del mondo. O il miglior tennista del mondo».

Visualizza questo post su Instagram BOBODJ IS COMING Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieriofficial) in data: Ott 29, 2018 at 10:19 PDT