BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Il ‘Superclasico’ valido per la finale d’andata della Coppa Libertadores, fra Boca Juniors-River Plate, in programma alle 21 italiane, è stato rinviato per una bufera di vento e pioggia che si è abbattuta su Buenos Aires.

Il terreno della ‘Bombonera’, che avrebbe dovuto ospitare il derby della capitale argentina, è ridotto a una risaia ed è impossibile dare inizio alla sfida.

La notizia del rinvio è stata confermata al Clarin e al Diario dal presidente del Boca, Daniel Angelici, in seguito al vertice dei dirigenti del Comnebol.

Il Comnebol, attraverso il proprio account di Twitter, ha comunicato che Boca Juniors e River Plate recupereranno domani pomeriggio, con inizio alle 16 argentine (le 20 italiane), la finale d’andata della Coppa Libertadores che si sarebbe dovuta giocare oggi.

La partita è stata rinviata per impraticabilità del campo della ‘Bombonera’, investita da un violentissimo nubifragio. Le squadre di Boca e River, prima ancora che la notizia del rinvio fosse ufficializzata, erano tornate già nei rispettivi alberghi.

