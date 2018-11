BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Il ‘Superclasico’ Boca Juniors-River Plate, valido come finale della Copa Libertadores, verrà trasmesso in diretta streaming ed in esclusiva su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Telecronaca della finale della Copa Libertadores affidata a Stefano Borghi e Massimo Callegari.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE DATA E ORA.

Boca Juniors-River Plate si giocherà sabato 10 novembre 2018 alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires: calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 italiane (le 17:00 locali).

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.