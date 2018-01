TORINO – Nel corso del derby di Coppa Italia, la Curva Sud della Juventus ha intonato a squarciagola quello che è un suo coro storico “Forza Juve, boia chi molla“:

“Forza Juve vinci per noi,forza Juve la Sud è con te,Forza Juve boia chi molla,forza Juve la Sud è con te alè alè alè Juve Juve.. La Sud ma che curva fantastica ci piace stare qui a cantare e lottar per te, Juve alè e forza Juve dai facci un gol, ohhhh facci un gol e forza Juve dai facci un gol”

Questo coro è stato ascoltato da tutti, sia dai presenti allo stadio che dai telespettatori per lo sciopero dei giornalisti della Rai.

Per i pochi che non lo sapessero, Boia chi molla! è un motto utilizzato negli ambienti della destra politica e neofascista italiana del secondo dopoguerra, in particolare negli anni settanta del Novecento. Il suo significato letterale è: «chi abbandona (molla) la lotta è un assassino (boia)».

