Bojan attacca l’Inter, Icardi mette like. Tifosi nerazzurri: “Non lo vogliamo più rivedere”

BARCELLONA (SPAGNA) – Mauro Icardi non fa niente per rendersi simpatico ai tifosi dell’Inter.

Questa volta si è cacciato nei guai per aver messo like ad un post dove Bojan Krkic attaccava apertamente i nerazzurri.

L’ex attaccante di Roma e Milan ha attaccato l’Inter per la remuntada sfumata nel 2010, l’anno del triplete nerazzurro.

L’Inter si presentò a Barcellona forte del 3 a 1 ottenuto a San Siro.

Nella tana del Barcellona, l’Inter perso uno a zero e riuscì a qualificarsi al turno successivo contro ogni pronostico.

Ma sul risultato di uno a zero per il Barcellona, ci fu un episodio arbitrale che fece molto discutere.

L’arbitro annullò la rete del possibile due a zero per i blaugrana, segnata da Bojan, per una scorrettezza assai dubbia di Yaya Toure.

Dieci anni dopo, Bojan ancora ci ripensa.

Se il suo gol fosse stato convalidato, probabilmente sarebbe cambiata la sua carriera in blaugrana.

Bojan ha scritto in maniera polemica “anniVARsario” per far intendere che con il VAR la sua rete sarebbe stata convalidata.

In tutto questo cosa fa Icardi? Mette like a Bojan.

Una mossa quasi suicida se consideriamo il fatto che l’argentino rientrerà all’Inter a partire dal primo luglio.

I tifosi dell’Inter non l’hanno presa per niente bene e hanno iniziato a sfogarsi sui social: “Non vogliamo più rivedere Icardi a Milano“.

Icardi rientrerà in nerazzurro ma verrà subito ceduto altrove (si parla di Juventus e Napoli…).