BOLOGNA – Bologna-Atalanta 1-2 (1-0), le pagelle della partita. Bologna (3-5-2): Skorupski 6, Calabresi 6.5, Gonzalez 5.5, Helander 5.5, Mbaye 6, Dzemaili 6 (19′ st Poli 5.5), Pulgar 6, Svanberg 5.5 (38′ st Destro sv), Krejcì 5.5 (28′ st Orsolini sv), Palacio 6, Santander 6.5. (1 Da Costa, 29 Santurro, 4 De Maio, 6 Paz, 23 Danilo, 35 Dijks, 8 Nagy, 30 Okwonkwo, 91 Falcinelli). All.: F.Inzaghi 6.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha 6, Toloi 6, Palomino 5.5, Mancini 6.5, Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 5.5, Gomez 5.5 (43′ st Rigoni sv), Ilicic 6 (37′ st Pasalic sv), Barrow 5 (1′ st Zapata 7). (31 Rossi, 95 Gollini, 13 Bettella, 19 Djimsiti, 21 Castagne, 53 Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina, 24 Rigoni). All.: Gasperini 6.5.

Arbitro: La Penna di Roma 6. Reti: nel pt 3′ Mbaye; nel st 13′ Mancini, 25′ Zapata. Angoli: 4 a 1 per l’Atalanta. Recupero: 1′ e 3′. Ammoniti: Ilicic, Gomez, Helander per gioco falloso. Var: 0. Spettatori: 19.038 per un incasso di 235.267 euro.

** I GOL ** – 3′ pt: Palacio riceve palla sulla sinistra, rientra e crossa. Il pallone è controllato in area da Santander, che si gira sul sinistro e rigira al centro: irrompe nell’area piccola Mbaye, che in spaccata segna il vantaggio del Bologna.

– 13′ st: Ilicic controlla una palla al limite e serve Zapata, che tira di destro. La conclusione, debole e diretta fuori dallo specchio, viene intercettata col tacco da Gonzalez e sul rimpallo arriva all’altezza del dischetto a Mancini, che di sinistro, con un diagonale basso, trafigge Skorupski.

– 25′ st: De Roon crossa sulla trequarti, si inserisce Freuler e spizza il pallone, che carambola su Mbaye. Nell’area piccola c’è Zapata, che segna il primo gol in campionato con la maglia dell’Atalanta e il sorpasso.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.