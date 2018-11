BOLOGNA – Dove vedere Bologna Atalanta in tv. La gara Bologna Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 18.

Dove vederla in streaming. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Bologna-Atalanta è una sfida salvezza a tutti gli effetti. L’Atalanta occupa il 14° posto a quota 12 punti, il Bologna è 17° con 9 punti all’attivo (solamente tre in più dell’Empoli che occupa l’ultimo posto della zona retrocessione).

Le due squadre cercano la vittoria per allontanare le zone pericolose della classifica del campionato. In caso di sconfitta, Pippo Inzaghi sarebbe a rischio esonero. Il Bologna è in ripresa dopo un avvio pessimo di campionato ma la classifica non è ancora delle migliori. Stesso discorso per l’Atalanta ma i bergamaschi hanno una rosa davvero competitiva e quindi era anormale vederli nei bassifondi della classifica.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.