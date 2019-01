Bologna, Inzaghi verso esonero. Mihajlovic in pole. Saputo furioso: “Abbiamo fatto pena”

BOLOGNA – “Oggi la squadra sul campo ha fatto pietà, abbiamo perso senza carattere, sono molto deluso per come abbiamo giocato”. Lo ha detto, al termine della partita Bologna-Frosinone, il proprietario del Bologna Joey Saputo. Per conoscere il destino di Pippo Inzaghi, considerato vicinissimo all’esonero, ha detto però che bisognerà attendere domani. “Le decisioni le prendiamo domani – ha detto in sala stampa – una cosa che non voglio fare è prendere le decisioni con la testa calda. Ma le cose cambieranno, abbiamo fatto errori e dobbiamo correggerli il più presto possibile”.

