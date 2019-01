BOLOGNA – Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Juventus 0-2, gol: Federico Bernardeschi 8′, Moise Kean 49′.

Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha vinto 2-0 a Bologna, con un gol per tempo, ed è rimasta in corsa per il triplete dato che sta dominando il campionato ed è ancora in corsa per la conquista della Champions League. Nel primo tempo, Bernardeschi ha sfruttato una papera di Da Costa per tornare al gol. Ad inizio secondo tempo, Kean si è dimostrato più forte dei cori razzisti e ha segnato il gol qualificazione con un tocco da bomber di razza. Nei quarti di finale, la Juventus affronterà la vincente di Cagliari-Atalanta.

Gli highlights di Bologna-Juventus 0-2

Raddoppio della Juventus al 49′. Gol di Kean da bomber di razza. Il giovane centravanti bianconero si è fiondato su una respinta della difesa del Bologna e ha battuto Da Costa senza alcun problema.

Primo tempo. La Juventus ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio di un gol a Bologna. Decisiva la rete segnata da Bernardeschi dopo una papera clamorosa di Da Costa. Il Bologna ha provato a reagire ma non ha ancora impensierito seriamente Szczesny.

Juventus in vantaggio all’ottavo minuto grazie a un gol segnato da Federico Bernardeschi dopo una papera clamorosa del portiere del Bologna Da Costa. Il portiere brasiliano ha travolto il suo compagno di squadra Arturo Calabresi e poi ha perso palla. Bernardeschi ha segnato a porta vuota senza alcun problema.

Ma Bernardeschi é ringiovanito di 5 anni? Boh sembra un diciottenne — michela🌙 (@_micheela) 12 gennaio 2019

Comunque Bernardeschi con questo taglio e senza barba sembra avere 17 anni — Fino alla fine. (@JUandRAFA) 12 gennaio 2019

Termina il primo tempo tra #BolognaJuve

Bianconeri in vantaggio con Federico Bernardeschi.#LBJuve — LiveBianconera (@LiveBianconera) 12 gennaio 2019

Bernardeschi starts Bernardeschi scores 🤷🏾‍♂️ — ♿️ (@Fb33i) 12 gennaio 2019

