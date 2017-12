Bologna-Juventus streaming-diretta tv, dove vederla (Serie A)

Bologna-Juventus, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Bologna-Juventus CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Bologna-Juventus (orario 15.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Formazioni probabili di Bologna-Juventus. Bologna (4-3-3): 83 Mirante, 35 Torosidis, 18 Helander, 3 Gonzalez, 25 Masina, 16 Poli, 5 Pulgar, 77 Donsah, 9 Verdi, 10 Destro, 11 Krejci (1 Da Costa, 34 Ravaglia, 15 Mbaye, 20 Maietta, 4 Krafth, 6 De Maio, 2 Nagy, 8 Taider, 12 Crisetig, 7 Petkovic, 30 Okwonkwo, 21 Falletti). All.: Donadoni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Palacio, Helander. Indisponibili: Di Francesco, Palacio.

Juventus (4-3-3): 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 10 Dybala, 9 Higuain, 17 Mandzukic. (16 Pinsoglio, 5 Pjanic, 6 Khedira, 11 Douglas Costa, 15 Barzagli, 20 Pjaca, 22 Asamoah, 33 Bernardeschi). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Lichtsteiner, Cuadrado, Howedes. Arbitro: Banti di Livorno Quote Snai: 7,00; 4,40; 1,45.

“Quando guardo la loro panchina e ipotizzo una nostra formazione mi chiedo di cosa stiamo parlando”. Domani alle 15 al Dall’Ara arriva la Juventus, e nelle parole del tecnico del Bologna Roberto Donadoni nella conferenza stampa della vigilia si racchiude tutto il divario fra le due squadre. Eppure i rossoblù non hanno alcuna intenzione di partire battuti, ed è proprio Donadoni ad annunciare che per cercare di giocarsela servirà un Bologna da battaglia:

“Non possiamo pensare solo a non sbagliare – dice l’allenatore del Bfc – dovremo cercare di metterli in difficoltà, di attaccarli, sapendo che non sarà facile. Ma tutti, non solo 7-8 giocatori, dobbiamo dare il nostro meglio”.

Tanto più che la rabbia per la sconfitta di domenica scorsa contro il Milan c’è ancora, e il modo migliore per smaltirla sarebbe proprio quello di cercare di mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Al Bologna mancherà uno dei grimaldelli, Rodrigo Palacio, fermato da una contrattura muscolare, e a giocarsi il suo posto in attacco al fianco di Verdi e Destro sarà uno fra Krejci e Okwonkwo, col ceco favorito per una maglia da titolare.

Donadoni confermerà il 4-3-3, pur con un altro dubbio di formazione che riguarda gli esterni di difesa, con Mbaye, Torosidis e Maietta a disputarsi i due posti disponibili. A centrocampo si rivedrà Poli, di ritorno dopo la squalifica di domenica scorsa: con lui in mezzo ci saranno Donsah e Pulgar.

Il pronostico è dalla parte degli uomini di Allegri, tanto più che con tre punti scavalcherebbero l’Inter sconfitta in casa dall’Udinese.

In più ci sono i numeri: nelle ultime 29 sfide in A contro il Bologna la Juventus ha collezionato 19 vittorie e 9 pareggi, e non perde al Dall’Ara dal ’98. Ma domani dovrà fare i conti anche con la carica dei 30.000 tifosi di casa.