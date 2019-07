BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic è entrato in ospedale per cominciare la terapia. Lo fa sapere il Bologna.

L’inizio era fissato per domani, ma l’allenatore serbo, d’accordo con lo staff medico della società e di quello del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, ha anticipato il suo ingresso in ospedale.



Sabato, in una conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic aveva annunciato di essere affetto da leucemia. Il medico sociale del Bologna aveva spiegato che la diagnosi è stata molto precoce.

Il presidente della Serbia: “Mihajlovic sei un grande combattente, ce la farai”.

Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha telefonato oggi a Sinisa Mihajlovic per esprimergli tutto l’appoggio, augurandogli una rapida e piena guarigione dalla leucemia che lo ha colpito. Come riferiscono i media, il presidente gli ha detto di conoscere la sua tempra di grande combattente e che lui non combatte solo per la propria salute e la famiglia, ma anche per l’intera Serbia, che lo ama e lo rispetta. Il presidente si è augurato di poter presto incontrare Mihajlovic.

Acerbi, il consiglio a Mihajlovic: “Fregatene. Vivi come se non avessi niente”.

“Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO”. E’ il messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale di Instragram da Francesco Acerbi e dedicato a Sinisa Mihajlovic. L’attuale difensore della Lazio ha sconfitto anni fra il cancro, tornando a giocare e a vestire anche la maglia della Nazionale azzurra.

Donnarumma scrive a Mihajlovic: “Mi hai insegnato a non mollare mai, vincerai tu”.

“Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!”.

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, attraverso il proprio profilo Instagram, esprime vicinanza al suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic, che è stato il tecnico che lo ha fatto esordire in serie A nella stagione 2015-2016. Il post di Donnarumma è accompagnato da una sua foto mentre abbraccia Mihajlovic (fonte Ansa).