BOLOGNA, STADIO DALL’ARA – Bologna-Roma 2-0, gol: Mattiello 37′, Santander 59′. Partita valida come lunch match della quinta giornata di Serie A.

Disfatta della Roma sul campo del Bologna. I padroni di casa sono usciti dalla crisi, con Pippo Inzaghi che ha salvato la panchina, grazie al successo per 2-0 sui giallorossi che sprofondano nella bassa classifica. La partita è stata decisa da un gol per tempo. Nella prima frazione di gioco, Mattiello ha sfruttato una incertezza di Olsen e Marcano per portare in vantaggio la sua squadra. Nel secondo tempo, Santander ha castigato i giallorossi in contropiede. Adesso la panchina di Di Francesco scricchiola pericolosamente.

La cronaca della partita

Tante sorprese nella Roma. Di Francesco schiera Marcano, che è un difensore centrale, nel ruolo di terzino sinistro. In attacco, per la prima volta titolare, il giovane Kluivert. Il Bologna risponde con i titolarissimi per uscire dalle zone pericolose della classifica.

La prima occasione da gol è per il Bologna. La difesa della Roma si dimentica di Dzemaili ma il centrocampista rossoblù spara alle stelle da buona posizione al 6′. Roma vicina al gol al 10′ e al 15′. Al 10′ Fazio ha colpito il pallone di testa ma Skorupski ha deviato in calcio d’angolo. Al 15′, Kluivert ha calciato al volo ma Skorupski ha risposto da campione. Il Bologna è passato in vantaggio al 37′. Olsen ha smanacciato un cross del Bologna, il pallone è arrivato a Mattiello che ha dribblato Marcano e ha insaccato in rete con un sinistro potentissimo.

Bologna roma 1-0 Mattiello pic.twitter.com/v8XBEEys8c — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 23 settembre 2018

Al 41′, la Roma si è divorata il gol del pareggio con Fazio. Il difensore, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha colpito di testa davanti a Skorupski ma la sua conclusione telefonata è stata bloccata senza problemi dal portiere polacco. Al 45′, Pellegrini ha calciato a porta vuota dopo una uscita a vuoto di Skorupski ma ha sparato alle stelle. Il primo tempo si è chiuso con il Bologna in vantaggio sulla Roma.

Al 53′, Di Francesco ha richiamato in panchina un deludente Cristante per inserire in campo Javier Pastore. Raddoppio del Bologna al 59′ con un contropiede che ha sorpreso la difesa giallorossa. Falcinelli ha mandato in porta Santander che davanti ad Olsen ha segnato senza alcun problema. Il match è terminato con la vittoria del Bologna sulla Roma per 2-0.

Bologna roma 2-0 santander pic.twitter.com/l37rah8GPI — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 23 settembre 2018

Le pagelle di Bologna-Roma 2-0

BOLOGNA (3-5-2):Skorupski 6.5, De Maio 6, Nagy 6, Santander 7, Krejci 6.5, Mattiello 7, Danilo 6, Dzemaili 6.5, Svanberg 6.5, Calabresi 6.5, Falcinelli 7. Subentrati: Destro 6, Mbaye 6 e Okwonkwo 6. All. Fillipo Inzaghi 7.

ROMA (4-3-3): Olsen 5; Florenzi 5, Manolas 4.5, Fazio 4.5, Marcano 4.5; Lo. Pellegrini 4.5, De Rossi 5.5, Cristante 4.5; Kluivert 5, Dzeko 5, Perotti 5. Subentrati: Pastore 5, Under 5 e Kolarov 5. All. Di Francesco 4.

ARBITRO: Massa di Imperia 7.

