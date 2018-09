BOLOGNA, STADIO DALL’ARA – Bologna-Roma 1-0, gol: Mattiello 37′. Partita valida come lunch match della quinta giornata di Serie A.

Tante sorprese nella Roma. Di Francesco schiera Marcano, che è un difensore centrale, nel ruolo di terzino sinistro. In attacco, per la prima volta titolare, il giovane Kluivert. Il Bologna risponde con i titolarissimi per uscire dalle zone pericolose della classifica.

La prima occasione da gol è per il Bologna. La difesa della Roma si dimentica di Dzemaili ma il centrocampista rossoblù spara alle stelle da buona posizione al 6′. Roma vicina al gol al 10′ e al 15′. Al 10′ Fazio ha colpito il pallone di testa ma Skorupski ha deviato in calcio d’angolo. Al 15′, Kluivert ha calciato al volo ma Skorupski ha risposto da campione. Il Bologna è passato in vantaggio al 37′. Olsen ha smanacciato un cross del Bologna, il pallone è arrivato a Mattiello che ha dribblato Marcano e ha insaccato in rete con un sinistro potentissimo.

Al 41′, la Roma si è divorata il gol del pareggio con Fazio. Il difensore, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha colpito di testa davanti a Skorupski ma la sua conclusione telefonata è stata bloccata senza problemi dal portiere polacco. Al 45′, Pellegrini ha calciato a porta vuota dopo una uscita a vuoto di Skorupski ma ha sparato alle stelle. Il primo tempo si è chiuso con il Bologna in vantaggio sulla Roma.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks; Okwonkwo, Santander. All. Fillipo Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti.All. Di Francesco

ARBITRO: Massa di Imperia.

