BOLOGNA – Buona la prima per il Bologna. I rossoblù hanno vinto cinque a zero contro i dilettanti dello Sciliar grazie ai gol realizzati da Mattia Destro al 6’ Diego Falcinelli al 44’, Nicola Sansone al 45’ p.t.; Diego Falcinelli al 19’ e Cassandro al 21’ s.t. Nel referto della partita, alla voce allenatore del Bologna, c’era scritto Sinisa Mihajlovic. Il serbo non era presente al campo ma è rimasto vicino ai suoi ragazzi assistendo alla partita in diretta Facebook.

Bologna, la moglie di Mihajlovic ringrazia tutti per i messaggi di supporto che hanno ricevuto.

“Di Forza ne abbiamo tanta ma, con il vostro Amore, siamo imbattibili. Grazie a tutti”. E’ il post che Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, pubblica su Instagram, all’indomani della conferenza stampa in cui l’allenatore del Bologna ha annunciato di avere la leucemia e si è detto pronto “a sconfiggerla, per la mia famiglia e per mia moglie”.

Arianna Mihajlovic ringrazia per tutti i messaggi di solidarietà con una foto che la ritrae abbracciata al marito, sorridenti, e riproduce il suo messaggio anche in serbo. Il post ha subito ricevuto decine di risposte di affetto, tra cui il calciatore serbo della Lazio Milinkovic Savic, Serse Cosmi, Alessia Marcuzzi, Simona Ventura e tanti connazionali del tecnico di Vukovar.

Renzo Ulivieri, messaggio per Mihajlovic: “L’Aiac è dalla tua parte”.

“Le partite più difficili le vincono i grandi uomini prima ancora che i grandi allenatori. E tu la vincerai. Per quello che ancora una volta hai dimostrato di essere; per il coraggio e la dignità con cui hai annunciato pubblicamente la tua malattia.

Caro Sinisa, tutta l’Associazione italiana allenatori calcio ti abbraccia idealmente e farà un tifo accanito per te”. Così scrive in un messaggio a Mihajlovic il presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri (fonte Ansa).