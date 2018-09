BOLOGNA, STADIO DALL’ARA – Bologna batte Udinese 2-1 (1-1). La squadra allenata da Pippo Inzaghi è tornata alla vittoria dopo la sconfitta contro la Juventus. Bologna che in precedenza aveva superato la Roma.

Le pagelle di Bologna-Udinese 2-1

Bologna (3-5-2): Skorupski 6, Calabresi 6, Danilo 6, De Maio 5.5, Mattiello 6, Dzemaili 5.5, Nagy 6, Svanberg 6.5 (34′ st Orsolini 7), Krejcì 5 (17 st Dijks 6.5), Falcinelli 5 (30′ st Okwonkwo 6), Santander 7. (1 Da Costa, 29 Santurro, 3 Gonzalez, 6 Paz, 5 Pulgar, 15 Mbaye, 19 Valencia, 7 Orsolini, 10 Destro). All.: F. Inzaghi 6.5.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet 6, Larsen 5.5, Troost-Ekong 5.5, Nuytink 6, Samir 6, Behrami 5 (39′ st Machis sv), Pussetto 6,5 (12′ st D’Alessandro 5), Fofana 6.5, Mandragora 6, De Paul 5.5, Lasagna 5 (19′ st Teodorczyk 6). (1 Musso, 88 Nicolas, 4 Opoku, 7 Pezzella, Wague, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 72 Barak, 9 Vizeu, 16 Machis). All.: Velazquez 5.5. Arbitro: Manganiello di Pinerolo 5. Reti: nel pt al 32′ Pussetto, al 42′ Santander. Nel st al 37′ Orsolini. Angoli: 3-2 per Udinese. Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: Svanberg, Pussetto, Nagy, De Paul, Behrami, Machis per gioco scorretto. Var: 1. Spettatori: 19.039 per un incasso di 207.838 euro.

** I GOL – 32′ pt: De Paul riceve palla sulla fascia destra all’altezza della trequarti. Vede l’inserimento sulla fascia opposta di Pussetto e lo pesca in area. L’esterno dei friulani fa valere il fisico nel contrasto areo su Krejcì poi di esterno destro anticipa l’uscita di Skorupski e segna l’1-0.

– 42′ pt: Nagy verticalizza per Santander, che spalle alla porta, al limite dell’area dell’Udinese, appoggia di prima per Svanberg. Lo svedese gli restituisce il pallone e l’ariete paraguaiano pareggia i conti con un bolide dal limite che incocciala parte bassa della traversa e si insacca.

– 37′ st: Orsolini conquista palla sul vertice destro dell’area. Innesca Mattiello, che arriva sul fondo e restituisce palla al compagno con un cross basso al compagno. Orsolini si inserisce, brucia Behrami sullo scatto e di destro piega le mani a Scuffet da distanza ravvicinata.

