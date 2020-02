BOLOGNA – Emozioni a non finire tra Bologna e Udinese. Gli ospiti erano passati in vantaggio con il loro centravanti Stefano Okaka ma i padroni di casa hanno fissato il punteggio sul definitivo uno a uno grazie ad una rete dell’ “eterno” Rodrigo Palacio al 92′.

Grazie a questo pareggio strappato in extremis, il Bologna si è portato a 34 punti ad appena due lunghezze dal Napoli (ultima squadra in zona Europa League). Il pareggio odierno, invece permette all’Udinese di portarsi a più cinque sull’ultimo posto retrocessione attualmente occupato dal Genoa.

Serie A, il tabellino di Bologna-Udinese 1-1: Palacio ha risposto a Okaka.

Marcatori: 33’ p.t. Stefano Okaka (U), 47′ s.t. Rodrigo Palacio (B).



Assist: Rodrigo De Paul (U) in occasione della realizzata da Stefano Okaka e Tomiyasu (B) in occasione del gol siglato da Rodrigo Palacio.



Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli (37’ s.t. Juwara), Dominguez; Skov Olsen (14’ s.t. Baldursson), Orsolini, Barrow; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic.



Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost Ekong; Nuytinck, Sema (37’ p.t. Zeegelaar), De Paul, Mandragora, Fofana (18’ s.t. Waalace); Okaka, Lasagna (36’ s.t. Jajalo). All. Gotti.



Arbitro: Pasqua di Tivoli.



Ammoniti: 6’ p.t. Mbaye (B), 6’ p.t. Rodrigo De Paul (U), 39’ s.t. Stefano Okaka (U).