Bologna-Udinese streaming DAZN e diretta tv, dove vedere Serie A

BOLOGNA – Bologna-Udinese si giocherà domenica 30 settembre 2018: appuntamento alle 12.30, allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

DOVE VEDERE BOLOGNA-UDINESE IN TV E STREAMING

Bologna-Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Dazn permette ai suoi abbonati di vedere Bologna-Udinese su pc, tablet, cellulari e smart tv.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Krejci, Dijks; Falcinelli, Santander.

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.

Operazione pronto riscatto. Bologna e Udinese devono ripartire dopo le sconfitte nell’ultimo turno di campionato. Il Bologna ha perso 2-0 contro la Juventus. L’Udinese ha perso 2-1, in casa, contro la Lazio.

La Juventus ha vinto contro il Bologna grazie ai gol segnati da Paulo Dybala e Blaise Matuidi nei primi venti minuti della partita. Il Bologna non ha saputo reagire.

L’Udinese ha perso in casa contro una Lazio che è andata in rete con Acerbi e Correa. Entrambi hanno segnato il primo gol con la maglia della Lazio. L’Udinese ha segnato solamente un gol ma è stato un capolavoro perché Nuytinck ha segnato con una rovesciata da copertina dell’album Panini.

Pippo Inzaghi dovrebbe scendere in campo con Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Krejci, Dijks; Falcinelli e Santander. L’Udinese dovrebbe rispondere con Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul e Lasagna. Si gioca a ora di pranzo perché è il lunch match di giornata.

