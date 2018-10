SYDNEY (AUSTRALIA) – Usain Bolt non molla, e il suo sogno di diventare calciatore in un campionato professionistico sembra sul punto di diventare realtà, in Australia.

Schierato per la prima volta da titolare nella formazione dei Central Coast Mariners, nel ruolo di attaccante centrale e con maglia n.95 in onore del suo record del mondo sui 100 metri (9″58), la leggenda dello sprint (8 ori olimpici, più uno revocato per colpe non sue) si è scatenato nell’amichevole precampionato contro una squadra della seconda divisione locale, ovvero di serie B, il Macarthur South West United.

Sostituito al 30′ della ripresa si è fermato a bordo campo per firmare autografi. Al termine del match giocato al Campbelltown Stadium il punteggio è stato 4-0 per la squadra di Central Coast.

+++ USAIN BOLT AL PRIMO GOL E ALLA PRIMA DOPPIETTA NELLA CARRIERA CALCISTICA +++

[🎥 FoxFootball]#atletica #soccer pic.twitter.com/CMguDJs2AQ — Atleti Disagiati (@AtletiDisagiati) 12 ottobre 2018

