MILANO – Il Milan è partito forte contro l’Atalanta. Higuain, al terzo gol consecutivo tra Serie A ed Europa League, ha sbloccato la partita dopo appena un minuto. Poco dopo sarebbe arrivato il raddoppio di Bonaventura se non ci fosse stato l’intervento del VAR. L’ex calciatore dell’Atalanta aveva segnato di testa su cross di Calabria ma al momento della conclusione vincente era in fuorigioco.

Milan subito in vantaggio. Assist di Suso per Higuain che continua a segnare. Dopo la rete nello scorso turno di campionato, e quello in Europa League, è arrivata anche la marcatura contro l’Atalanta, la prima con la maglia rossonera perché nei due casi precedenti era andato a segno con la seconda e con la terza maglia.

Check out this awesome video: Gonazlo Higuain 2nd minute goal – Milan 1-0 Atalanta https://t.co/v0tJCVLB6N — Livfooty (@Livfooty1) 23 settembre 2018

Milan vicino al raddoppio poco dopo. Colpo di testa vincente di Bonaventura su assist di Calabria ma l’arbitro ha annullato il gol con l’aiuto del VAR perché Bonaventura era in fuorigioco al momento del tocco vincente.

bonaventura atalanta pic.twitter.com/XZud3yfldy — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 23 settembre 2018

Il tabellino di Milan-Atalanta

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu A disposizione: Reina, A.Donnarumma, Abate, C.Zapata, Simic, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Bakayoko, Borini, Castillejo. Allenatore: Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow. A disposizione: Berisha, Mancini, Reca, Hateboer, Adnan, Djimsiti, Ilicic, Pessina, Valzania, Tumminello, D.Zapata, Rigoni. Allenatore: Gasperini

