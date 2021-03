Boniek: “Juventus eliminata dalla Champions League per la regola dei gol in trasferta, non è ora di cambiarla?”. Bufera sui social, non lo difendono nemmeno gli juventini (foto Ansa)

Boniek: “Juventus eliminata dalla Champions League per la regola dei gol in trasferta, non è ora di cambiarla?”. Bufera sui social, non lo difendono nemmeno gli juventini. Infatti quasi tutti i tifosi bianconeri se la sono presa con la loro squadra del cuore, incapace di passare il turno contro una squadra, sulla carta, inferiore nonostante la superiorità numerica per gran parte del match.

Boniek: “Juventus eliminata dalla Champions League per la regola dei gol in trasferta, non è ora di cambiarla?”. Nessuno gli dà ragione

Insomma, la proposta di Boniek ha raccolto pochi consensi ma è comunque diventata virale sui social network per le critiche che ha ricevuto dai tifosi di tutta Italia.

Quelli delle altre squadre, hanno accusato Boniek di essere ‘un tifoso bianconero piagnone’, mentre quelli della Juventus lo hanno bacchettato dicendo che non deve trovare alibi per questa eliminazione umiliante.

Non a caso, al momento del sorteggio, il Porto era stato accolto con entusiasmo praticamente da tutti. I portoghesi sono una buona squadra ma naturalmente non hanno una rosa del livello della Juventus. Il solo Cristiano Ronaldo guadagna come quasi tutta la rosa portoghese messa insieme.

Insomma, sembrava l’avversario perfetto per garantire alla Juventus un comodo accesso ai quarti di finale di Champions League. Anche perché il Barcellona, altra squadra che faceva parte del girone della Juve, ha pescato un avversario terribile come il Paris Saint Germain. Ed infatti i blaugrana di Messi sono stati eliminati.

Boniek: “Juventus eliminata dalla Champions League per la regola dei gol in trasferta, non è ora di cambiarla?”. La Uefa non ha alcuna intenzione di farlo

Nonostante i favori del pronostico, i bianconeri hanno perso 2 a1 ad Oporto e hanno vinto solamente 3-2 in casa nonostante una superiorità numerica di oltre un’ora. Il punteggio totale è di 4-4 ma la Juve è stata eliminata per la regola dei gol in trasferta, ovvero i portoghesi hanno segnato più reti in trasferta (2 contro l’unico gol della Juve ad Oporto).

Secondo Boniek, questa regola andrebbe cambiata ma la Uefa non sembra intenzionata ad accontentarlo. Prima dell’introduzione di questa regola, in caso di parità tra andata e ritorno, la qualificazione veniva decisa dal lancio della monetina. In quel caso i meriti tecnici non c’entravano niente, era solamente una questione di fortuna.