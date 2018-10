TORINO – Leonardo Bonucci sogna di allenare la Juventus non appena avrà appeso i scarpini al chiodo. Sarebbe singolare se il difensore centrale prendesse proprio il posto di Allegri che sembra intenzionato a restare ancora a lungo sulla panchina dove sta vincendo tutto da anni (fatta eccezione per la Champions League che comunque ha sfiorato in due occasioni…).

Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana si è raccontato in una lunga intervista esclusiva rilasciata a Walter Veltroni per l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Leonardo Bonucci sogna di allenare la Juventus

«Il mio sogno è quello di diventare un allenatore importante di una grande squadra, possibilmente la Juventus. Per questo sto osservando e mettendo da parte tutti i segreti dei vari allenatori che ho avuto per cercare poi di tirare fuori il meglio da me stesso. Sono tante le persone che incontro e che mi dicono “Tu farai l’allenatore”. In verità è una cosa a cui penso già da diversi anni. Sarebbe bello continuare nel calcio così. Magari nella mia Juventus».

Il ritorno alla Juventus dopo essere stato il capitano del Milan

«E’ stata una sensazione strana. Mi trovavo in un posto nuovo, ma era come se non me ne fossi mai andato. Questo stadio, questa squadra, questa città sono casa mia. “Ogni viaggio ha un ritorno”. E sono tornato. Ho ritrovato le stesse facce, gli stessi luoghi, gli stessi abbracci. È bello trovarsi di nuovo in quello spogliatoio, girare la testa e vedere accanto a sé Chiellini e Barzagli».