MILANO – Nel corso di “Tiki Taka”, trasmissione in onda su Italia Uno e condotta da Pierluigi Pardo, Bonucci ha ammesso che: “Se la Juve avesse vinto la Champions? Mi sarebbe venuto un colpo…”.

Bonucci: “Champions alla Juve? Sarebbe stato un duro colpo”

“Siamo stati grandi anche se quando arrivi lì sarebbe meglio vincerla. La finale di Cardiff ha fatto più male di quella di Berlino. Forse eravamo troppo convinti di essere più forti del Real che non aveva fatto un camino esaltante. Invece nel secondo tempo ci hanno messo in grande difficoltà.

Se la Juve avesse vinto la Champions senza di me quest’anno? A livello personale sarebbe stato un duro colpo ma l’avevo messo in preventivo perché la Juventus resta una squadra forte a prescindere da me. Mi dispiace per Gigi e per Giorgio e per tutti i ragazzi perché se lo meritavano. Essere 3-0 a Madrid non è da tutti”.