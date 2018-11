MILANO – Fischi e insulti contro Leonardo Bonucci. All’ex capitano del Milan, in panchina nel big-match di San Siro, durante la lettura delle formazioni è stata riservata un’accoglienza tutt’altro che amichevole dai suoi vecchi tifosi, che non hanno dimenticato l’addio in estate dopo una sola stagione in rossonero.

San Siro, dove si vede per la prima volta il prossimo ad rossonero Ivan Gazidis, è quasi tutto esaurito e registra con quasi 5 milioni di euro il maggiore incasso della storia del Milan. In tribuna, tra gli altri, anche i due ex ad del Milan, Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, e il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, che su Instagram ha pubblica la foto della coreografia rossonera, con la scritta “difficile, ma si lotta”.

La Curva Sud ha esposto il volto di un Diavolo e due uomini tatuati, uniti dalla scritta ”non ti ho lasciato mai”: una celebrazione di tutti i gruppi della tifoseria organizzata. Prima della gara si sono esibite in una speciale ‘ouverture’ le ‘Farfalle’ della nazionale italiana di ginnastica ritmica, guidata dal dt Emanuela Maccarani, plurimedagliate e già qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ad inizio ripresa la Curva Sud ha continuato con i cori e gli insulti verso Leonardo Bonucci, ex capitano accusato dai tifosi rossoneri di aver abbandonato la nave nel momento di difficoltà.

Contro il difensore della Juventus è stato anche srotolato uno striscione: ”Bonucci, peggio di te solo Schettino… Imbarazzante”. Uno striscione applaudito da gran parte di San Siro.

E niente… Una serata senza cori e offese era troppo da chiedere #MilanJuve #Bonucci pic.twitter.com/K2ikJ9Zp4g — Giovanni Capuano (@capuanogio) 11 novembre 2018