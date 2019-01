ROMA – La Juventus si tranquillizza un po’ per Leonardo Bonucci. L’infortunio alla caviglia destra di domenica sera lo terrà fuori per un mese circa ma gli esami di lunedì mattina a Torino, “trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso”, hanno escluso conseguenze più gravi.

Le conclusioni più importanti, ovviamente, in ottica Champions: Leonardo Bonucci è in forte dubbio per l’andata di Atletico Madrid-Juve del 20 febbraio, per cui al momento sembra necessario un recupero lampo. Dovrebbe però essere quasi certamente in campo al ritorno, il 12 marzo a Torino, quando probabilmente si deciderà la qualificazione ai quarti. I tifosi della Juventus tirano un parziale sospiro di sollievo, preoccupati dalle immagini di domenica sera. Leonardo Bonucci era uscito in lacrime lasciando il campo per infortunio al 39′ di Lazio-Juventus. Bonucci aveva accusato un dolore da qualche minuto ma aveva deciso di restare in campo stringendo i denti.